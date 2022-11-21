Житель Марий Эл обвиняется в неоднократном истязании своего 14-летнего племянника

В скором времени мужчина предстанет перед судом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя одного из сел Горномарийского района. Мужчина обвиняется в истязании своего 14-летнего племянника, который жил с ним и его семьей.

По версии следствия, преступления совершались в период с января по июль текущего года. Утверждается, что злоумышленник неоднократно без особого повода применял насилие к подростку, сопровождая свои действия оскорблениями.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В скором времени мужчина предстанет перед судом.

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