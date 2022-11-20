Максим Топилин сообщил, что Татарстан войдет в дорожную карту «Великого Волжского пути»

Дорожную карту проекта разработают в течение месяца.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин заявил, что за месяц будет разработана дорожная карта «Великого Волжского пути». Планируется, что туристический маршрут на теплоходах пройдет через Татарстан, Чувашию, Нижегородскую и Самарскую области. Политик поделился этим в своем telegram-канале.
Для реализации проекта создадут специальную транспортную компанию, в которой будут участвовать все субъекты приволжского бассейна, профинансируют строительство и лизинг метеоров, а также реконструируют причалы.
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