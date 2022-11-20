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НовостиОбщество20 ноября 2022 10:43

Максим Топилин сообщил, что Татарстан войдет в дорожную карту «Великого Волжского пути»

Туристический маршрут также пройдет через Чувашию, Нижегородскую и Самарскую области
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Дорожную карту проекта разработают в течение месяца.

Дорожную карту проекта разработают в течение месяца.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин заявил, что за месяц будет разработана дорожная карта «Великого Волжского пути». Планируется, что туристический маршрут на теплоходах пройдет через Татарстан, Чувашию, Нижегородскую и Самарскую области. Политик поделился этим в своем telegram-канале.

Для реализации проекта создадут специальную транспортную компанию, в которой будут участвовать все субъекты приволжского бассейна, профинансируют строительство и лизинг метеоров, а также реконструируют причалы.

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