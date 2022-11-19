Казань начали оформлять к Новому году 2023

Монтаж праздничного освещения на улицах города должны завершить к 15 декабря. Фото: скриншот

Столица Татарстана начала преображаться к Новому году 2023. Несмотря ни на что, город начали празднично оформлять.

- Мы не можем оставить горожан без праздника, тем более его ждут дети, - заявил 19 ноября председатель комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

По его словам, новогоднее оформление важно и для сферы бизнеса, в том числе, и для отрасли гостеприимства. Так, как столица Татарстана на праздники остается одним из самых популярных туристических направлений среди жителей России и не только. То есть поддержание новогоднего настроения должно позитивно отразиться на экономике города.

Интересно, что из бюджета Казани на это праздничное оформление было решено ничего не тратить. Так, будут использованы прошлогодняя световая иллюминация, которая хранится на складах. Ее, если надо, отремонтируют и установят на улицах города.

Как сообщил Игорь Саляхутдинов, в скором времени 90 световых консолей появятся на Ленинской дамбе, такие же конструкции с цифрой «2023» установят на площади Тысячелетия и в Старо-Татарской слободе, к Новому году оформят улицы Кремлевская и Лобачевского - от парка «Черное озеро» до улицы Кремлевская.

Кроме того, на территории перед театром им. Камала появятся восемь световых композиций «Лилии», а 4,5 тысячи ламп и гирлянды протяженностью 867 метров на мостах через Булак. На улице Пушкина, в свою очередь, установят световые конструкции «Ели» и «Снежинки».

Что же касается центральной улицы Казани – улицы Баумана, то там праздничного настроения пространству добавят 39 световых арок, каждая из которых состоит из 1 000 или более лампочек. Главная световая инсталляция пешеходной улицы состоит из более 10 000 лампочек разного цвета.

Идет установка праздничного освещения и в самом парке «Черное озеро». Речь идет о светящихся конструкциях из более чем 16 000 лампочек. Всего в столице Татарстана к Новому году 2023 украсят 15 х парков. Среди них парк им.Горького, Горкинско-Ометьевский лес, «Крылья Советов», «Калейдоскоп», «Континент», парк на улице Мира в Дербышках, парк им.Урицкого, скверы Аксенова и Тинчурина, «Комсомолец» и Лядской сад.

Главную же городскую елку установят около Центра семьи «Казан». Она буде высотой в 35 метров, иметь светодинамическое оформление и анимированный купол - это более 77 700 световых гирлянд. Елку также украсят 155 световых шаров и 504 звезды.

Не забудут украсить к празднику в городе районы Танкового кольца и Оренбургского тракта, оформление появится на улицах Парина, Ершова, Гвардейская, Назарбаева и проспекте Универсиады.

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