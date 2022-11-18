В Татарстане зафиксировали первый случай коронавируса "Цербер"

Коронавирусная инфекция, вызванная новым штаммами вируса BQ.1 и BQ.1.1, получила название "Цербер". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, вызванный новым штаммами вируса BQ.1 и BQ.1.1 - "Цербер". Об этом 18 ноября в ходе пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, протекает и лечится заболевание при штамме "Цербер" так же, как и при предшественнике "Омикроне". То есть в основном бессимптомно, но есть одна отличительная черта - "Цербер" передаются от человека к человеку быстрее, чем любые другие мутации коронавируса. Поэтому тут важно всем вакцинироваться, чтобы повысить коллективный иммунитет. Последний, кстати, в Татарстане по-прежнему находится на низком уровне - 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram