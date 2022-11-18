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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:02

Власти Набережных Челнов объяснили, почему не все «ЛИАЗы» выходят на маршруты

Все дело в проблеме с комплектующими
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На этих машинах установлены двигатели «МАН» и ряд других импортных комплектующих. Фото: Администрация Набережных Челнов

На этих машинах установлены двигатели «МАН» и ряд других импортных комплектующих. Фото: Администрация Набережных Челнов

В Исполкоме Набережных Челнах объяснили, почему не все автобусы марки «ЛИАЗ» выходят на маршруты. Как оказалось, часть из них не используется из-за проблем с комплектующими.

Дело в том, что на автобусах установлены двигатели «МАН» и ряд других импортных комплектующих, часть из которых подлежит замене. В связи с санкциями приобрести эти элементы крайне сложно.

Напомним, ранее сообщалось, что власти города решили закупить новые, отечественные автобусы. Деньги на это будут выделены из местного бюджета.

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