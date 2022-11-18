В Татарстане выявили первый в сезоне случай свиного гриппа

Для того, чтобы не заболеть свиным гриппом, необходимо вакцинироваться. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане выявили первый в эпипдсезоне 2022 года штамм гриппа H1N1 2009 года - «свиной грипп». Об этом в ходе пресс-конференции сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, в 2020 году не было выявлено ни одного случая свиного гриппа, а в 2021 был выявлен только один. Такой результат был достигнут благодаря противоэпидемическим мерам, которые ввели из-за пандемии COVID-19.

Долгое отсутствие свиного гриппа снизило естественный иммунитет местных жителей к этой болезни, отметила Авдонина. В зоне риска находятся беременные женщины, пожилые люди и дети. Для того, чтобы обезопасить здоровье, необходимо вакцинироваться.

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