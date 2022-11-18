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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:12

Под частичную мобилизацию попали 3% работников строительной отрасли Татарстана

Среди прочего это крановщики, монтажники и стропальщики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Утверждается, что мобилизация никак не повлияла на строительный процесс в регионе.

Утверждается, что мобилизация никак не повлияла на строительный процесс в регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в ходе частичной мобилизации населения на службу были отправлены 3% работников строительствой отрасли Татарстана. В большинстве своем это крановщики, монтажники и стропальщики, заявил в ходе пресс-конференции замглавы Минстроя республики Ильшат Гимаев.

По его словам, мобилизация никак не повлияла на строительный процесс в регионе. В данное время в Татарстане насчитывается около 88 тысяч работников строительной отрасли, и даже не у всех них есть работа.

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