После реконструкции аэропорт Чебоксар сможет принимать три самолета одновременно

Для этого нужно отремонтировать нерабочую часть перрона и рулежную дорожку. Фото: Алина НИЗАМОВА

В ходе встречи главы Чувашии Олега Николаева с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько была затронута тема реконструкции аэропорта Чебоксар, которая была начата в августе 2021 года.

- К сожалению, санкционное давление наложило отпечаток на этот проект, но в целом мы идем с небольшим отклонением от плана и с пониманием, каким образом нивелировать возникающие сложности, - сказал на встрече Николаев.

Он также затронул необходимость капитального отремонтировать нерабочую часть перрона воздушной гавани площадью 39,6 тысячи квадратных метров, а также рулежной дорожки. Эти объекты были выведены из эксплуатации еще в 2009 году из-за их закритической степени износа. Кроме того, в аэропорту Чебоксар нужно еще и заменить диспетчерский радиолокатор.

Так, по планам, после расширения перрона и рулежной дорожки воздушная гавань сможет принимать одновременно не два, как это было раньше, а три самолета. К работе над этим хотят приступить в 2023 году.

В целом же модернизация всей инфраструктуры аэропорта Чебоксар позволит увеличить его пропускную способность в 1,5 раза - до 700 тысяч пассажиров в год. Пока же за последние 10 месяцев этот показатель достиг только 396 тысяч.

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