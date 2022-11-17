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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:41

19 ноября в Казани заработает каток на стадионе «Трудовые резервы»

Следующей может стать ледовая арена в «Ракете»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В зависимости от погоды заливка льда занимает до недели.

В зависимости от погоды заливка льда занимает до недели.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 19 ноября, в Казани начнет работу первый в этом сезоне каток. Речь идет о ледовой арене на стадионе «Трудовые резервы». Поле там заливают ежегодно в ручном режиме тонкими слоями до 10 сантиметров.

Отметим, что сейчас также идут работы по организации катка на стадионе «Ракета». В зависимости от погоды они могут занять до недели.

Ледовую арену собираются по традиции открыть и в парке «Черное озеро».

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