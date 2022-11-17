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НовостиОбщество17 ноября 2022 7:40

В торговых центрах Казани можно бесплатно проверить уровень сахара в крови

Все желающие также смогут проконсультироваться с врачами
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

17 и 18 ноября жители Казани могут бесплатно узнать свой уровень сахара в крови. Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом, будет проходить в ряде торговых центров города.

В четверг, 17 числа, проверить уровень сахара можно по адресу: улица Петербургская, 1. А в пятницу, 18 числа, - по адресу: проспект Победы, 141. Врачи будут принимать всех желающих с 10:00 до 15:00.

Там же горожане могут измерить давление и получить консультацию специалистов.

Мероприятие нацелено на раннее выявление факторов риска развития диабета, сообщают в пресс-службе Минздрава Татарстана.

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