Западные санкции не повлияли на поставки сырья. Фото: metshin.ru

В эту среду, 16 ноября, мэр Казани Ильсур Метшин посетил предприятие по производству лекарств «Татхимфармпрепараты», которое работает в городе с 1931 года. Сейчас это современное производство, выпускающее в год около 1,5 миллиарда таблеток, 20 миллионов различных мазей и капель. Всего более 130 наименований.

Как рассказали на предприятии градоначальнику, западные санкции не повлияли на выпуск продукции. Дело в том, что сырье закупается у Китая и Индии, то есть дружественных к России стран.

Поэтому только с начала 2022 года предприятие отгрузило продукции, выполнило работы и оказала различные услуги на 441 миллиард рублей. Поставки из Казани идут не только в субъекты Российской Федерации, но и в Беларусь, Латвию, Монголию, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Армению.

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