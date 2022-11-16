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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:13

В Казани пройдет Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия

В нем примут участие около тысячи человек
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Организаторами форума выступают Министерство иностранных дел России и Правительство Татарстана.

Организаторами форума выступают Министерство иностранных дел России и Правительство Татарстана.

Фото: Антон ПИКУС

С 4 по 9 декабря в Казани состоится Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия. На это мероприятие в город приедут тысячи человек из разных регионов России и других стран.

В рамках программы форума ожидается ряд тематических мероприятий, конференций и заседаний для экспертов в сфере всемирного, промышленного и религиозного наследия. Организаторами съезда являются Министерство иностранных дел России и Правительство Татарстана.

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