В Казани оцифровали кости редкого динозавра

Эта редкая рептилия войдет в первый виртуальный каталог динозавров страны. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Казани провели 3D-сканирование костей динозавра вида «волгатитан симбирский», обнаруженного на территории России в единственном экземпляре. Для их исследования в город приехали палеонтологи из Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН.

После оцифровки эта редкая рептилия войдет в первый виртуальный каталог динозавров страны.

Отметим, что пять позвонков крестцового отдела динозавра были найдены в естественной их последовательности. Из каждого сделали отливку, а уже из формы - копию для музея естественной истории Казанского Кремля, сообщает «Татар-информ».

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