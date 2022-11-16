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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:20

В Казани набережная озера Кабан получила "Золотой диплом" премии Golden Trezzini Awards

Общетсвенное пространство столицы Татарстана представили в номинации "Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры"
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В премии Golden Trezzini Awards в финал прошли 63 проекта из 14 стран мира. Фото: Марат Мугинов

В премии Golden Trezzini Awards в финал прошли 63 проекта из 14 стран мира. Фото: Марат Мугинов

В столице Татарстана набережная озера Кабан стала обладателем "Золотого диплома" международной архитектурно-дизайнерской премии Golden Trezzini Awards. Ее представили в номинации "Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры", сообщает Дирекция парков и скверов города.

Также в списке данной номинации оказались авторы проектов общественных пространств из Шэньчжэня и Санкт-Петербурга.

Отметим, премия Golden Trezzini Awards проводится с 2018 года. Ее назвали в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини - первого архитектора Санкт-Петербурга. В 2022 году в финал прошли 63 проекта из 14 стран мира.

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