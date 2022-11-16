В Казани у водителя «КАМАЗа» случился приступ эпилепсии за рулем, и он попал в массовое ДТП

В результате аварии пострадала девушка-подросток. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 14:20 во вторник, 15 ноября, напротив дома №48 по улице Аделя Кутуя в Казани столкнулись «КАМАЗ», BMW и автобус «МАЗ» маршрута №89. По предварительным данным, у 26-летнего водителя большегруза случился приступ эпилепсии за рулем, вследствие чего он выехал на встречку, где столкнулся сначала с легковушкой, а после - с общественным транспортом.

В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка автобуса.

- За сутки в городе было зарегистрировано 163 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов и два столкновения автотранспорта. В результате пять участников ДТП – два пешехода (в том числе ребенок), два пассажира (в том числе ребенок) и водитель – получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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