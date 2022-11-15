В Марий Эл согласовали кандидатуры на должности членов регионального правительства

Согласование прошло в ходе заседания 32-ой сессии Госсобрания Марий Эл.

Во вторник, 15 ноября, прошла 32-ая сессия Госсобрания Марий Эл, входе которой согласовали назначение кандидатур на должности членов регионального правительства. В заседании также участвовал глава республики Юрий Зайцев.

Депутаты одобрили первых заместителей председателя правительства Марий Эл Михаила Васютина и Евгения Кузьмина, согласовали назначение Степана Воронцова, Александра Сальникова и Дмитрия Троицкого – заместителями председателя регионального Правительства, а Андрея Кондратенко – главой Минсельхоза республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram