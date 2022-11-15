Метшин дал оценку ремонту столовой в казанской гимназии №75

Всего же с начала года в городе обновили 30 школьных столовых. Фото: мэрия Казани

Во вторник, 15 ноября, мэр Казани Ильсур Метшин побывал в гимназии №75, в которой ранее была отремонтирована столовая. Он оценил новое кухонное оборудование, зону отдыха с диванами и столиками, а также умывальники и зеркала.

- Не на каждом предприятии общепита так чисто и красиво, – отметил градоначальник.

После Метшин также побывал в спортивном и актовом залах гимназии.

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Отметим, что в данный момент в гимназии №75 учатся более тысячи учеников и работают порядка 60 преподавателей. В 2022 году там не только обновили столовую, но и установили оборудование для обеспечения антитеррористической безопасности и видеокамеры, а также обустроили помещение для охраны.

Всего же с начала года в городе обновили 30 школьных столовых. На это было выделено восемь миллионов рублей.

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