До конца года дети смогут бесплатно посещать 10 музеев Татарстана

Вместе с ребенком в учреждения может попасть и один сопровождающий.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
До конца текущего года 10 музеев Татарстана будут принимать детей бесплатно. Соответствующая акция стартовала в понедельник, 15 ноября, сообщают в Министерстве культуры республики.
В список учреждений, вход в которые для детей временно будет бесплатным, вошли:
музеи Казанского Кремля,
Национальный музей Татарстана,
Государственный музей изобразительных искусств Татарстана,
Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая,
Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник,
Болгарский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник,
Музей имени Галии Кайбицкой,
Краеведческий музей Менделеевска,
Актанышский районный краеведческий музей Татарстана,
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск».
Вместе с ребенком туда может попасть и один сопровождающий.
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