До конца года дети смогут бесплатно посещать 10 музеев Татарстана

Вместе с ребенком в учреждения может попасть и один сопровождающий. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

До конца текущего года 10 музеев Татарстана будут принимать детей бесплатно. Соответствующая акция стартовала в понедельник, 15 ноября, сообщают в Министерстве культуры республики.

В список учреждений, вход в которые для детей временно будет бесплатным, вошли:

музеи Казанского Кремля,

Национальный музей Татарстана,

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана,

Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая,

Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник,

Болгарский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник,

Музей имени Галии Кайбицкой,

Краеведческий музей Менделеевска,

Актанышский районный краеведческий музей Татарстана,

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

Вместе с ребенком туда может попасть и один сопровождающий.

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