Проекты Минэкологии Татарстана стали победителями всероссийского конкурса

На примере Татарстана проекты могут быть реализованы и в других регионах страны. Фото: пресс-служба Министерства экологии Татарстана

В понедельник, 14 ноября, в Москве наградили победителей всероссийского конкурса «Надежный партнер — Экология». Проект Минэкологии Татарстана, направленный на просвещение школьников, назвали «Лучшим образовательным проектом в сфере экологии», а проект по улучшению реки Казанка - «Лучшим перспективным проектом и разработкой», сообщает пресс-служба ведомства.

Министр экологии республики Александр Шадриков заявил, что проект по улучшению реки Казанки очень востребованный, так как в регионе имеются более 36 тысяч водных объектов. Он также подчеркнул, что на примере Татарстана проект может быть реализован и в других регионах. В ведомстве готовы способствовать этому, поделившись результатами работ с коллегами.

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