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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:16

В Набережных Челнах предлагают создать социальную прачечную

По идее, пользоваться ей бесплатно смогут все нуждающиеся
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На реализацию проекта нужно более миллиона рублей.

На реализацию проекта нужно более миллиона рублей.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Набережных Челнах предлагается создать социальную прачечную, пользоваться которой бесплатно смогут все нуждающиеся. С соответствующей идеей на президентский грант заявилась одна из местных некоммерческих общественных организаций. На данный момент эта НКО занимается сбором гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине.

На реализацию проекта, который в будущем должен существовать за счет пожертвований, нужно более миллиона рублей, больше половины из которых у общественников уже есть. Оставшиеся средства предполагается получить в виде гранта.

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