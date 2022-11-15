В Набережных Челнах предлагают создать социальную прачечную

На реализацию проекта нужно более миллиона рублей. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Набережных Челнах предлагается создать социальную прачечную, пользоваться которой бесплатно смогут все нуждающиеся. С соответствующей идеей на президентский грант заявилась одна из местных некоммерческих общественных организаций. На данный момент эта НКО занимается сбором гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине.

На реализацию проекта, который в будущем должен существовать за счет пожертвований, нужно более миллиона рублей, больше половины из которых у общественников уже есть. Оставшиеся средства предполагается получить в виде гранта.

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