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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:22

В казанском экстрим-парке «Урам» пройдет архитектурный форум «Казаныш»

Мероприятие будет посвящено теме «Город для молодежи»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Среди прочего участники форума обсудят тему молодежных пространств, которых не хватает местным жителям.

Среди прочего участники форума обсудят тему молодежных пространств, которых не хватает местным жителям.

Фото: Рамиль ГАЛИ

С 1 по 3 декабря в казанском экстрим-парке «Урам» будет проходить всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш». В нем примут участие около 200 экспертов в сферах архитектуры, дизайна и строительства. Об этом в ходе совещания в Исполкоме города заявила главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

Форум будет посвящен теме «Город для молодежи». Его участники обсудят идеи молодежных пространств, которых не хватает местным жителям, а также вопросы жилья и работы. Это мероприятие даст людям возможность пообщаться и обменяться мнениями, а также познакомиться с новыми практиками и трендами.

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