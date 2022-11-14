В казанском экстрим-парке «Урам» пройдет архитектурный форум «Казаныш»

Среди прочего участники форума обсудят тему молодежных пространств, которых не хватает местным жителям. Фото: Рамиль ГАЛИ

С 1 по 3 декабря в казанском экстрим-парке «Урам» будет проходить всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш». В нем примут участие около 200 экспертов в сферах архитектуры, дизайна и строительства. Об этом в ходе совещания в Исполкоме города заявила главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

Форум будет посвящен теме «Город для молодежи». Его участники обсудят идеи молодежных пространств, которых не хватает местным жителям, а также вопросы жилья и работы. Это мероприятие даст людям возможность пообщаться и обменяться мнениями, а также познакомиться с новыми практиками и трендами.

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