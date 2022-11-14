Среди прочего был поднят вопрос строительства пассажирской пристани. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В понедельник, 14 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по сохранению и развитию исторического центра Чистополя. В нем, среди прочих, приняли участие помощник руководителя республики Олеся Балтусова, заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева, ректор КГАСУ Рашит Низамов и руководитель Исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов.

Хасанов рассказал, какая работа проводится с объектами культурного наследия, подлежащими реставрации. Одни вызвали интерес инвесторов, по другим идет подготовка конкурсной документации.

Было предложено увеличить сроки проведения реставрации ряда объектов до пяти лет. Минниханов согласился при условии, если фасад и кровля будет отремонтированы в первые три года.

Также участники совещания обсудили схему строительства пассажирской пристани. Вся необходимая документация, а также экспертиза по ней готовы.

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