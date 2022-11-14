Первым замглавы ГИБДД Татарстана стал Айрат Самигуллин

40-летний Самигуллин является полковником полиции. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что на должность первого заместителем главы ГИБДД Татарстана назначен полковник полиции стал Айрат Самигуллин. До этого момента он был руководителем центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

На новую должность Самигуллин утвердил лично глава МВД по республике Артем Хохорин.

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