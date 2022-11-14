В Набережных Челнах иномарка сбила подростка, который переходил дорогу «зебре»

Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По факту ДТП, которое произошло на проспекте Мусы Джалиля в Набережных Челнах вечером 11 ноября, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, около 19 часов водитель автомобиля SsangYong сбил 15-летнего подростка, переходившего дорогу по «зебре» в районе здания «Камснаб».

Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

- Расследование взято на контроль в прокуратуре города, - сообщают в надзорном ведомстве.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram