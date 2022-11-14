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НовостиОбщество14 ноября 2022 7:44

У Центрального рынка в Нижнекамске на отремонтированной дороге заработали светофоры

В скором времени у пешеходного перехода установят освещение
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Речь идет о проспекте Строителей.

Речь идет о проспекте Строителей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На отремонтированном участке проспекта Строителей в Нижнекамске заработали новые светофоры. Они появились у перекрестка, недалеко от Центрального рынка, сообщил на своей странице в соцсетях руководитель Исполкома города Роман Булатов.

По его словам, работы на данном участке практически завершены. Осталось отработать несколько замечаний. Так, например, до конца недели у пешеходного перехода должно появиться освещение.

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