У Центрального рынка в Нижнекамске на отремонтированной дороге заработали светофоры

Речь идет о проспекте Строителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На отремонтированном участке проспекта Строителей в Нижнекамске заработали новые светофоры. Они появились у перекрестка, недалеко от Центрального рынка, сообщил на своей странице в соцсетях руководитель Исполкома города Роман Булатов.

По его словам, работы на данном участке практически завершены. Осталось отработать несколько замечаний. Так, например, до конца недели у пешеходного перехода должно появиться освещение.

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