Опубликована петиция, осуждающая администрацию КАИ и идею переезда вуза из центра Казани

Обращение адресовано всем людям, но в первую очередь выпускникам вуза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сети появилась петиция, авторы которой просят не допустить краха Казанского национального исследовательского технического университета - Казанского авиационного института (КНИТУ-КАИ). Ее создал некто Глеб Лунин, а подписали уже более 6,4 тысячи человек.

Петиция обращена ко всем людям, но в первую очередь к выпускникам вуза, посредством которых планируется достучаться до «руководящих верхов».

В тексте говорится о недоумении, которое в КНИТУ-КАИ вызвало назначение на должность и.о. ректора Тимура Алибаева - экс-главы администрации Ново-Савиновского района города. Человека, как утверждает автор петиции, без технического образования.

- При этом рейтинг КНИТУ-КАИ за год по всем показателям резко провалился, - пишет Лунин.

В обращении также говорится о том что «у КАИ предполагается отобрать три учебных здания и два общежития, расположенные в центре Казани».

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