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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 6:03

В Казани иномарка съехала с дороги в озеро Нижний Кабан

Чтобы достать авто, потребовалась помощь экстренных служб
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел посреди дня на Фермском Шоссе.

Инцидент произошел посреди дня на Фермском Шоссе.

Фото: МЧС Татарстана

Днем в воскресенье, 13 ноября, в Казани автомобиль Renault Sandero съехал с дороги в озеро Нижний Кабан. Инцидент произошел на Фермском Шоссе, напротив кафе «Сокол».

На место были вызваны экстренные службы и эвакуатор. С их помощью иномарку удалось вытащить из водоема и увезти.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.

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