В Казани иномарка съехала с дороги в озеро Нижний Кабан

Инцидент произошел посреди дня на Фермском Шоссе. Фото: МЧС Татарстана

Днем в воскресенье, 13 ноября, в Казани автомобиль Renault Sandero съехал с дороги в озеро Нижний Кабан. Инцидент произошел на Фермском Шоссе, напротив кафе «Сокол».

На место были вызваны экстренные службы и эвакуатор. С их помощью иномарку удалось вытащить из водоема и увезти.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram