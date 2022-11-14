Мэр Набережных Челнов передал мобилизованным гостинцы к чаю и теплые вещи

Градоначальник посетил «Казань Экспо» и полигон танкового училища. Фото: telegram-канал Наиля Магдеева

В воскресенье, 13 ноября, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев навестил мобилизованных горожан, которые находятся на боевом слаживании в Казани. Он посетил «Казань Экспо», где для бойцов организовали концерт, и полигон танкового училища.

- Ознакомился с условиями проживания и узнал, как у них дела. Настроение у всех боевое, хорошее, - написал градоначальник в своем telegram-канале.

Среди прочего Магдеев передал военнослужащим теплые вещи и гостинцы к чаю.

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