С начала года госдолг Чувашии вырос на 25%

Все кредиты республики на данный момент являются бюджетными. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По последним данным, государственный долг Чувашии составляет 9 миллиардов 986,9 миллиона рублей. Эта цифра на 25% больше той, что была в начале текущего года.

По уровню долговой нагрузки республика находится на 33 месте среди регионов России, сообщает РИА Рейтинг. Все ее кредиты являются бюджетными, то есть финансируют расходы казны.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Чебоксар решили взять в кредит еще 300 миллионов рублей. Они ищут заемщика, который предоставит деньги под ставку в 8,5%.

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