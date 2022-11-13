Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 12:21

С начала года госдолг Чувашии вырос на 25%

На данный момент он составляет более 9,9 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все кредиты республики на данный момент являются бюджетными.

Все кредиты республики на данный момент являются бюджетными.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

По последним данным, государственный долг Чувашии составляет 9 миллиардов 986,9 миллиона рублей. Эта цифра на 25% больше той, что была в начале текущего года.

По уровню долговой нагрузки республика находится на 33 месте среди регионов России, сообщает РИА Рейтинг. Все ее кредиты являются бюджетными, то есть финансируют расходы казны.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Чебоксар решили взять в кредит еще 300 миллионов рублей. Они ищут заемщика, который предоставит деньги под ставку в 8,5%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram