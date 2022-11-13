Мать выгнала постороннего из квартиры: татарстанец признался в жестоком убийстве арендодателя

Преступление произошло в одном из домов по улице Тургенева. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

37-летний житель Зеленодольска подозревается в убийстве арендодателя. Свою вину он признал.

По версии следствия, злоумышленник снимал у потерпевшего комнату в коммунальной квартире, но в какой-то момент туда нагрянула мать последнего и выгнала незнакомого ей жильца. Тогда мужчина пришел к арендодателю, и они поссорились. Утверждается, что в ходе конфликта подозреваемый нанес жертве множество ножевых ранений.

Тело потерпевшего было обнаружено в одном из домов по улице Тургенева.

- Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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