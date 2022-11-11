В Казани дети мобилизованных получили 564 билета в учреждения культуры по карте "Батыр"

Льготы на детей мобилизованных распространяются на 45 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В столице Татарстана дети мобилизованных получили 564 билета для посещения учреждений культуры по карте "Батыр". Так, 266 из них смогли бесплатно посетить цирке, сообщает мэрия города.

К поддержке семей военнослужащих присоединилось учреждение "Историческая среда". Благодаря чему дети смогут бесплатно побывать на экскурсиях "Культурное наследие и ценности татарского народа", "Казань мусульманская" по Старо-Татарской слободе, "Казанский Арбат" по улице Баумана, а также по улице Кремлевской.

Отметим, льготы для детей мобилизованных действуют в 45 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры. И этот список постепенно пополняется.

Напомним, в Казани детям мобилизованных выдали 650 карт "Батыр". Эти карты дают право на бесплатное посещение учреждений культуры и спортивных объектов города.

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