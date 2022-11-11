В селе Айша Зеленодольского района открылся газопровод

Дома там ранее были бесплатно обеспечены возможностью подключения газа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 11 ноября, в селе Айша Зеленодольского района официально открылся газопровод. Дома там ранее были бесплатно обеспечены возможностью подключения газа.

В торжественной церемонии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. В своей речи он выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и команде «Газпрома».

- Мы каждый год вводим порядка трех миллионов квадратных метров жилья, из них значительная часть – это индивидуальное жилье. И сегодня есть большая потребность в газификации. У нас порядка 18 тыс заявок, и этот объем будет расти каждый год, - отметил руководитель республики.

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