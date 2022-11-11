До конца 2024 года в Чувашии появятся три новые школы на 3,4 тысячи мест

В новых школах запланированы учебные мастерские, комплекс лабораторий и студий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До конца 2024 года в Чувашии построят три новые школы на 3,4 тысячи мест. Одна появится в чебоксарском микрорайоне «Солнечный», вторая - в Новочебоксарске, третья - в поселке Кугеси Чебоксарского района, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Школа в Чебоксарах будет рассчитана на 1,4 тысячи мест. Школа в Новочебоксарске - на 1,1 тысячи мест. Школа в Кугесях - на 825 мест. На их строительство из регионального бюджета будет выделено 2,7 миллиарда рублей. Контракты с местными подрядчиками должны заключить до 1 декабря.

Помимо обычных школьных классов, в этих школах организуют кабинеты IT, а также инженерно-технологические и медико-биологические классы. В поселке Кугеси для внеурочной деятельности будет предусмотрена школьная телестудия. В двух остальных учреждениях запланированы учебные мастерские, комплекс лабораторий и студий.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram