Власти Набережных Челнов попросили горожан не писать анонимные жалобы на ЖКХ в интернете

Для своевременного решения вопросов, связанных с ЖКХ необходимо указать точный адрес дома. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жителей Набережных Челнов попросили не писать анонимные посты в социальных сетях с жалобами на горячую воду и отопление. В случаи возникновения данных проблем нужно сразу обратиться к управляющей компании с указанием точного адреса, заявил 11 ноября на пресс-конференции первый заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев.

По его словам, такой подход к решению проблемы упростит и ускорит весь процесс. Сообщения, где указаны адреса домов поступают в обработку, поэтому важно сразу указывать все нужные данные, чтобы решить этот вопрос как можно скорее.

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