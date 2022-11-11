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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:00

Власти Набережных Челнов попросили горожан не писать анонимные жалобы на ЖКХ в интернете

Утверждается, что это только затрудняет и замедляет процесс решения проблем
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для своевременного решения вопросов, связанных с ЖКХ необходимо указать точный адрес дома.

Для своевременного решения вопросов, связанных с ЖКХ необходимо указать точный адрес дома.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жителей Набережных Челнов попросили не писать анонимные посты в социальных сетях с жалобами на горячую воду и отопление. В случаи возникновения данных проблем нужно сразу обратиться к управляющей компании с указанием точного адреса, заявил 11 ноября на пресс-конференции первый заместитель руководителя Исполкома города Илья Зуев.

По его словам, такой подход к решению проблемы упростит и ускорит весь процесс. Сообщения, где указаны адреса домов поступают в обработку, поэтому важно сразу указывать все нужные данные, чтобы решить этот вопрос как можно скорее.

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