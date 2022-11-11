РКБ Татарстана получила сертификат цифровой клиники мирового уровня

На цифровизацию больницы власти региона ранее выделили 450 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Республиканская клиническая больница Татарстана прошла международную сертификацию HIMSS, которая подтверждает соответствие стандартам цифровой клиники. Этому среди прочего поспособствовала цифровизация учреждения, на которую власти республики направили 450 миллионов рублей.

Среди прочего, больница тогда перешла на российскую информационную систему qMS. Она позволяет организовывать медицинские процессы через единое информационное пространство и помогает избежать ошибок при назначении медикаментозной терапии, при идентификации, диагностике и лечении пациентов.

Теперь РКБ Татарстана стала первым цифровым учреждением в системе Минздрава Татарстана.

Отметим, что HIMSS — единственная организация в мире, которая оценивает качество информатизации медицинской среды и эффективность медицинских информационных систем

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram