Церемония награждения будет проводиться ежегодно. Фото: Минспорттуризм Марий Эл

В Марий Эл учрежден почетный знак «За достойное воспитание детей». Он будет присуждаться родителям, воспитавшим или воспитывающим двух и более детей, имеющих достижения в учебе, работе, спорте, творчестве или науке. Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Зайцев.

Церемония награждения будет проводиться ежегодно. Помимо знака эта категория граждан будет получать вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

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