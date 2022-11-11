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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:49

В Марий Эл учрежден почетный знак «За достойное воспитание детей»

Вместе с ним определенные местные жители будут получать по 100 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Церемония награждения будет проводиться ежегодно. Фото: Минспорттуризм Марий Эл

Церемония награждения будет проводиться ежегодно. Фото: Минспорттуризм Марий Эл

В Марий Эл учрежден почетный знак «За достойное воспитание детей». Он будет присуждаться родителям, воспитавшим или воспитывающим двух и более детей, имеющих достижения в учебе, работе, спорте, творчестве или науке. Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Зайцев.

Церемония награждения будет проводиться ежегодно. Помимо знака эта категория граждан будет получать вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

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