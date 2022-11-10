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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 15:13

В Татарстане мужчину осудили за комментарий, который дискредитирует российскую армию

Его он опубликовал в социальных сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчине в итоге назначили штраф.

Мужчине в итоге назначили штраф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из пабликов Нижнекамска местный 40-летний житель в середине октября этого года опубликовал от себя комментарий, в котором содержалась явно недостоверная информация о происходящей в зоне спецоперации ситуации.

Этим, как и самим мужчиной, заинтересовались сотрудники ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД Татарстана. В результате проведенной проверки было установлено, что данный комментарий дискредитирует российскую армию.

Материалы об этом передали в суд Нижнекамска и тот пришел к такому же выводу. В итоге мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей.

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