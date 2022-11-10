Житель Марий Эл задушил свою дочь и теперь проведет 18 лет в колонии

Преступление произошло в общежитии, где проживала семья, 26 февраля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26-летнего жителя Йошкар-Олы признали виновным в убийстве годовалой дочери. Преступление произошло в общежитии, где проживала семья, 26 февраля.

Суд установил, в тот вечер между пьяными родителями возник конфликт, в результате которого мать с сыном ушли, а отец заперся в комнате с двумя дочерьми в возрасте одного года и двух лет. Мужчина не уложил детей спать и не накормил, отчего младшая девочка плакала. Тогда отец сдавил шею малышки рукой. На утро она была обнаружена мертвой.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram