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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 11:17

На трассе в Моргаушском районе Чувашии обнаружен труп

Рядом найдены осколки от автомобиля и фрагменты регистрационного знака
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По предварительным данным, мужчину сбили в ночь на 9 нобяря.

По предварительным данным, мужчину сбили в ночь на 9 нобяря.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в четверг, 10 ноября, на втором километре автодороги «Моргауши - Тораево - Сура», у деревни Сюрла Три, был обнаружен труп мужчины. Рядом лежали осколки от автомобиля синего цвета и фрагменты регистрационного знака.

По предварительным данным, мужчина был сбит в ночь с 8 на 9 число. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

- Очевидцев просим позвонить по телефону 102. Обращайте внимание на все автомобили с характерными повреждениями, - говорят в ГИБДД Чувашии.

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