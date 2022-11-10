Жители Казани собрали 105 тонн гуманитарной помощи для жителей Лисичанска

Горожане и представители бизнес-сообщества передали нуждающимся продукты питания, строительные материалы и медикаменты. Фото: «Добрая Казань»

За 10 дней жители Казани собрали 105 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска (города в ЛНР, над которым взял шефство Татарстан). Это пять фур с продуктами питания, строительными материалами и медикаментами на общую сумму в 20 миллионов рублей.

Машины выехали из столицы Татарстана в четверг, 10 ноября. До точки назначения они должны добраться до конца недели.

В формировании гуманитарной помощи приняли участие 90 представителей бизнес-сообщества и 319 местных жителей. На пунктах сбора и центральном складе ежедневно работали и продолжают работать 30 волонтеров.

До конца года власти Казани планируют организовать еще как минимум три отправки гуманитарной помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан отправил в Лисичанск 103 тонны гуманитарного груза. Среди прочего там были теплые вещи, одеяла, подушки и продукты питания.

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