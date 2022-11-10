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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:32

В Нижнекамском районе решили открыть исправительный центр для осужденных

Его планируется организовать в бывшем здании общежития
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Местные жители выступают против соседства с подобным объектом.

Местные жители выступают против соседства с подобным объектом.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В селе Большое Афанасово Нижнекамского района планируют открыть исправительный центр для осужденных. Он может быть организован в здании, которое некогда было общежитием. В данное время на объекте ведутся ремонтные работы.

Местные жители против этой затеи, так как не хотят соседствовать с осужденными. В УФСИН по Татарстану успокаивают, уверяя, что в данный центр будут направлять лишь тех, кто приговорен к наказанию в виде принудительных работ, сообщает НТР-24.

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