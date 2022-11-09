Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 13:04

В Казани заключенный показывал тату с экстремисткой символикой и был оштрафован

Правонарушение было местной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчина отбывает срок за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Мужчина отбывает срок за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани осужденного за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью признали виновным еще и в публичной демонстрации символики. Правонарушение было выявлено в ходе проверки местной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Суд установил, что утром 3 августа мужчина показывал сокамерникам свои татуировки с экстремисткой символикой. За это ему теперь предстоит выплатить штраф, сообщает надзорное ведомство.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram