В Казани заключенный показывал тату с экстремисткой символикой и был оштрафован

Мужчина отбывает срок за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани осужденного за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью признали виновным еще и в публичной демонстрации символики. Правонарушение было выявлено в ходе проверки местной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Суд установил, что утром 3 августа мужчина показывал сокамерникам свои татуировки с экстремисткой символикой. За это ему теперь предстоит выплатить штраф, сообщает надзорное ведомство.

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