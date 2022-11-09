Умер Гали Даутов, профессор КНИТУ-КАИ

В эти минуты прощание с ученым проходит по адресу: улица Бутлерова, 41а Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 ноября умер профессор КНИТУ-КАИ Гали Даутов, ему был 91 год. Об утрате сообщает пресс-служба вуза. В эти минуты по адресу: улица Бутлерова, 41а, проходит церемония прощания с ученым.

Отметим, что Даутов является основателем Казанской научной школы низкотемпературной плазмы. Он имел звания Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Заслуженного деятеля науки и техники ТАССР, Заслуженного профессора КНИТУ-КАИ, член-корреспондента Академии наук Татарстана, доктора технических наук и профессора кафедры общей физики,

Коллеги о Гали Даутове говорили, что в нем удачно сочетаются качества физика-теоретика и экспериментатора. Разработанные при его участии электродуговые плазмотроны были внедрены на ряде предприятий.

Казанский ученый с мировым именем также является автором более 300 научных работ, за ним числится 37 авторских свидетельств на изобретения.

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