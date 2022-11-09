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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:57

В Татарстане планируют восстановить лагеря, не видевшие ремонта 40-50 лет

В очереди на реновацию находятся 15 подобных комплексов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет о лагерях в Ютазинском, Муслюмовском, Кукморском районах.

Речь идет о лагерях в Ютазинском, Муслюмовском, Кукморском районах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие годы в Татарстане планируют привести в надлежащее состояние лагеря, которые не видели ремонта последние 40-50 лет. Речь идет о лагерях в Ютазинском, Муслюмовском, Кукморском районах, заявил глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

В интервью главному редактору «Татар-информа» Сулейманов заявил, что в данный момент в очереди на реновацию находятся 15 лагерей. За последние три года были отремонтированы 26.

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