Соловьев ответил мобилизованным татарстанцам, которых не устраивали условия в палаточном лагере

Телеведущий высказался на эту тему в ходе своей программы. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на сообщения мобилизованных татарстанцев, которых не устраивали условия жизни в палаточном лагере на территории Казанского танкового училища. По его словам, бойцы должны рассчитывать не только на других, но и на самих себя.

- А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? - обратился Соловьев к мобилизованным в ходе своей программы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны России заявили о решении вопросов мобилизованных в Казани. Теперь им в лагерь привозят брикеты топлива и сухие дрова. Кроме того, для бойцов организовали дополнительные розетки для зарядки техники.

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