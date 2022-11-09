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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:19

В октябре в Марий Эл родились Дориан, Оятуллох, Агриппина и Хадиджа

Такими необычными именами малышей назвали их родители
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Список приводит Министерство внутренней политики республики.

Список приводит Министерство внутренней политики республики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство внутренней политики Марий Эл опубликовало список из самых необычных имен, которые родители дали своим новорожденным детям в минувшем октябре. Так, за месяц в республике на свет появились девочки, которых назвали Агриппина, Адрианна, Анфиса, Басти, Богдана, Лаура, Марика, Мира, Рината, Стефания, Султана, Таисия и Хадиджа.

Что касается мальчиков, то некоторые из них получили такие имена, как Адам, Аким, Гордей, Данис, Дориан, Евсей, Елисей, Иннокентий, Лука, Оганнес, Оятуллох, Пересвет, Святогор, Тихон.

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