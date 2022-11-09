Организация пункта размещения мобилизованных и палаточного лагеря в Казани потребовала 45,6 миллиона рублей

Исполнителем контракта выступило ООО СМП «Портал». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На организацию пункта размещения мобилизованных в выставочном центре «Казань Экспо» и палаточного лагеря для бойцов в Казанском танковом училище было потрачено порядка 45,6 миллиона рублей. Заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, исполнителем - ООО СМП «Портал», сообщает «Реальное время».

Утверждается, что большая часть средств - 38,9 миллиона рублей - ушли на палаточный лагерь. На эти деньги там должны были провести земляные и электромонтажные работы, обустроить колодцы, внутреннюю и наружную канализации, умывальники и душевую.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны России заявили о решении вопросов мобилизованных в Казани. Теперь им в лагерь привозят брикеты топлива и сухие дрова. Кроме того, для бойцов организовали дополнительные розетки для зарядки техники.

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