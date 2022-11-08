Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов рассказал о бытовых условиях в пункте содержания мобилизованных в «Казань Экспо»

Нагуманов назвал условия в "Казань Экспо" очень комфортными. Фото: Адель ХИСАМОВ

Делегация Альметьевского района вместе с главой муниципалитета Тимуром Нагумановым посетила мобилизованных земляков, которые находятся в пункте содержания на территории выставочного центра «Казань Экспо». О своих впечатлениях по поводу царящего там быта Нагуманов рассказал во время прямого эфира на своей социальной странице. Он назвал условия содержания в «Казань Экспо» комфортными.

- То, что я увидел, конечно, произвело на меня хорошее впечатление. Очень комфортные условия. У ребят есть баня, сушилка, душевые, вкусная еда, которая готовится специализированной организацией, клининг, который убирает помещения, - поделился глава Альметьевского района Татарстана.

Теперь он намеревается сравнить эти условия с условиями содержания мобилизованных в палаточном лагере Казанского танкового училища. Тем более сейчас там находятся прибывшие на подготовку более 100 призванных резервистов из Альметьевского района.