В Татарстане из-за аварии КАМАЗа с автобусом возбудили уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту ДТП, которое произошло вечером 8 ноября в Елабужском районе на территории ОЭЗ «Алабуга» было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает следственный комитет Татарстана.

Напомним, в результате столкновения вахтового автобуса НЕФАЗ, в котором находилось 20 человек, с КАМАЗом погибла пассажирка автобуса, также различные травмы получили ехавшие с ней пять человек.

- По предварительным данным, ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем грузовика, когда он перестраивался в соседний ряд, - отметили в следственном комитете Татарстана.

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