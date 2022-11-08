В Набережных Челнах отсидевший за убийство уроженец Украины просит временного убежища

Себя мужчина называет русским. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Управление по вопросам миграции МВД по Татарстану обратилось в городской суд Набережных Челнов с заявлением о продлении срока пребывания в спецучреждении временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации. Дело касалось уроженца Украины, который отсидел за убийство и должен был быть депортирован на родину. В связи с проведением спецоперации отправить его туда не удалось.

Сам мужчина объяснил, что уже обратился в полицию с просьбой о предоставлении ему временного убежища на территории России. Себя он называет русским. Говорит, что живет в стране с 1994 года, а с 2014 года женат на местной жительнице. Кроме того, у него есть пожилая мать, также проживает в России.

Суд посчитал, что содержание ответчика в спецучреждении ограничивает его права на личную жизнь и здоровье, а потому отказал в этом.

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